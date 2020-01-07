Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri Malatya karayolu üzerinde ilçeye bağlı Olukkaya mevki'inde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Ayrıca soğuktan etkilenen yolcuların da ambulanslarla olay yerinden nakledilmesi devam ediyor.



Kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.