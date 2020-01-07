Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda sağanak ve fırtına iki gündür etkisini sürdürüyor.

Yeni Mahalle Camisi'nin minaresinin külahı, fırtınaya dayanamayarak koptu ve yere düştü. Marmara Adalar Belediyesi ekipleri parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden adaya denizin altından elektrik sağlayan kabloların arızasını gidermek için çalışma yapılamıyor. Elektriğin jeneratör ve trafolarla sağlandığı Marmara Adası'na fırtına dolayısıyla ulaşım da sağlanamıyor.