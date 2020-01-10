Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.