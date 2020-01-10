Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Mardin’de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
10.01.2020 - 20:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler : Mardin,
674337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674337.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER