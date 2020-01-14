Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyünde meydana geldi. Ruhsatsız av tüfeğiyle oynayan zihinsel engelli Nurettin Ö.,(31) tüfeğin kazara ateş alması sonucu çenesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurettin Ö.’nün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.