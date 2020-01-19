Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şeyh Abdülkerim Çevik’in hayatını kaybetmesini öğrenen bürokrasiden, belediye başkanına, milletvekillerinden vatandaşlara kadar herkes sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem taziye mesajında bulundular, hemde olayı kınadılar.



BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Soylu mesajında, "Çok hüzünlüyüm... Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin..." ifadelerine yer verdi.