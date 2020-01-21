Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyini Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye'nin Cerablus ilçesinde yaşayan Tel Abyad'lılar önce Karkamış Sınır Kapısından kontrollü bir şekilde Türkiye'ye girdi ardından da Akçakale Gümrük Kapısından ülkelerine giriş yaptı. 500 kişilik grup, gümrük kapısında yapılan kontörlerin ardından Suriye'nin sınır ilçesi olan Tel Abyad'a hareket etti.

Tel Abyad'da SMO askerlerinden Abu Razan, "Eşim ve çocuklarım beş yıldır Carablus'taydı, artık eşim ve çocuklarım evlerine geldi, çok sevinçliyiz" dedi.

Akçakale Gümrük Kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yapan Suriyeliler, evlerine dönmelerinin sevincini klakson çalarak kutladı. Suriyeli ailelerin otobüslerde ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.