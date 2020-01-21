Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sumbas ilçesi Kızılömerli köyünde izinsiz kazı yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.A., O.A. ve H.S. isimli şüpheliler 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kamera ve kazı malzemeleri ile birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı
21.01.2020 - 19:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.
Etiketler : Osmaniye,
676532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676532.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER