Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bursa-Ankara Yolu Turanköy mevkiinde meydana geldi. 25 yaşındaki Mustafa Eryılmaz, otomobiliyle Bursa istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden Hüseyin A. (40) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Eryılmaz, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.