Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artçı depremlerin de sürmesi nedeniyle vatandaşlar soğuk havaya rağmen evde oturmayıp, dışarıda ateş yakarak ısınıyor.

Eve girmeyip dışarıda zaman geçiren vatandaşlar, deprem anını anlattılar.

Kimisi şiddetli depremden sonra kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, kimisi de panik yaşadıklarını kaydetti.