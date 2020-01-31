Dernek, İstanbul’da pilot olarak uygulanan ve 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekânda duygu paylaşımı yaptı. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül “Kişiler bulundukları lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyorlar. O lokasyonda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu o mekânın ruhunu oluşturuyor” dedi. Buna göre İstanbul’un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en heyecanlı yeri de havalimanı oldu.
EN ROMANTİK KIZ KULESİ
“CheckFeel” (Duygu Atlası) adlı mobil uygulamaya göre İstanbul’un en hüzünlü yeri Karacaahmet, en romantik yeri Kız Kulesi.
İstanbul’da en huzurlu yer Eyüpsultan
31.01.2020 - 05:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ruh Sağlığı Derneğince bireylerin konum temelli duygu paylaşımlarıyla oluşturulan mobil “CheckFeel” (Duygu Atlası) uygulamasıyla İstanbul’daki mekânların duygu haritası çıkarıldı.
Dernek, İstanbul’da pilot olarak uygulanan ve 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekânda duygu paylaşımı yaptı. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül “Kişiler bulundukları lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyorlar. O lokasyonda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu o mekânın ruhunu oluşturuyor” dedi. Buna göre İstanbul’un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en heyecanlı yeri de havalimanı oldu.
Etiketler : eyüp sultan,kız kulesi,
678440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678440.aspx
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