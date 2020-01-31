Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek, İstanbul’da pilot olarak uygulanan ve 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekânda duygu paylaşımı yaptı. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül “Kişiler bulundukları lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyorlar. O lokasyonda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu o mekânın ruhunu oluşturuyor” dedi. Buna göre İstanbul’un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en heyecanlı yeri de havalimanı oldu.



EN ROMANTİK KIZ KULESİ

“CheckFeel” (Duygu Atlası) adlı mobil uygulamaya göre İstanbul’un en hüzünlü yeri Karacaahmet, en romantik yeri Kız Kulesi.