Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klasik otomobil ustası Alaettin Güler, klasik otomobillere duyduğu ilgi sonucu başladığı mesleğinde 46 yılı geride bırakırken, Güngören’deki garajında ekibiyle birlikte otomobil tutkunları için birbirinden değişik özellikte otomobiller ortaya çıkarıyor. Eğitiminin devam ettiği yıllarda, oto döşemecisi ve mekanik motor ustası olan ağabeylerine yardım ederek mesleğe başladığını belirten Güler, klasik otomobil restorasyonu ile ilgili hatıralarını anlattı. Gençlik yıllarından itibaren otomobillere büyük ilgi duyduğunu ifade eden Güler, “Okulda sabahçıysam öğleden sonra dükkâna gelip ağabeyime yardımcı olarak bu sanatı öğrenmeye çalışıyordum” dedi.

Alaettin Güler, mesleğe başladığında Türkiye’de Murat 124 ve Anadol otomobillerin üretildiğini, piyasada ağırlıklı olarak Amerikan, Alman ve Fransız arabalarının bulunduğunu hatırlattı.

Güngören’de 45 arabalık garajı yeniden dizayn ettiğini anlatan Güler, kaportadan kilit işine kadar bütün işlemlerin bu garajda yapıldığını söyledi. Güler, “Bir tek fırın ve rot ayarı için araba başka yere gidiyor. Diğer her şeyi burada yapılıyor” dedi.

Bugüne kadar birçok sanatçı ve iş adamıyla çalıştıklarını anlatan Güler, “Engin Altan Düzyatan’a, Umut Kurt’a, bazı iş adamlarına istedikleri arabaları yapıp teslim ettik. Restorasyon safhasında, boyada, kaportada olan, toplanmaya hazır araçlarımız mevcut. Yeşilköy’de butik bir mağazamız var. Bitirdiğimiz 15 arabamızı orada sergiliyoruz” diye konuştu.

Usta Güler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Olçok ile birlikte şehit olan Erol Olçok’a da bir otomobil hazırladıklarını, fakat Olçok’un bu aracı hiç kullanamadığını belirterek, şunları anlattı:

“Bu meslekte en çok üzüldüğüm olaylardan biri rahmetli Erol Olçok Beyefendiye Mercedes topluyorduk. Araba bitme aşamasına gelmişti, son döşemeleri takılıyordu. Kendisiyle birkaç sefer de görüşmüştük. Arabası bitti, 15 Temmuz gerçekleşince kendisi köprüde oğluyla birlikte vefat etti. O araba bizde yara kaldı. Arabayı ailesine teslim ettik ancak arabaya binememesine çok üzüldüm. Bende eski plakası duruyor. Hatıra olarak saklıyorum. Ortalama 6-7 ay uğraşmıştık. Ciddi bir emek vermiştik, kendisi de çok titiz bir insandı.”