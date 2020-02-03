Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da yaşayan E.K. ile N.G. 2017’de anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çocuğun velayetini her iki tarafa da verdi. İşi sebebiyle Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşmek isteyen anne E.K, bu durumun çocuğunun eğitimine katkı sağlayacağını düşünerek ortak velayetin kaldırılması için dava açtı. Ankara 18. Aile Mahkemesinde görülen davada baba N.G. “E.K’nin yurt dışına çıkmak istemesinin sebebi iş değil. Çalıştığı iş yerindeki Fransız sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak için gidiyor. Biz evliyken de bu kişi ile aralarında ilişki vardı. Boşanmamızdaki sebep buydu. Eğer giderse çocuğumun düzeni ve psikolojisi bozulacak, bağlarımız kopacak. Ayrıca Türk örf ve âdetlerinden uzak yetişecek” diyerek talebin reddini istedi. Babayı haklı bulan mahkeme “Paris’te uzun süredir ‘Sarı Yelekliler’in eylemi sürüyor. Kaos ortamı var. Ayrıca Türklere karşı aşırı milliyetçi tutum sergileniyor” gerekçesiyle velayet durumunun aynen devamına karar verdi.