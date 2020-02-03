Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya’da doğan Ceren Baştürk (25), küçük yaşlardaki çevre duyarlılığı sayesinde sokaklardan pet şişe toplamaya başladı. İlerleyen zamanlarda İstanbul’a yerleşen genç kız, burada da bu alışkanlığını sürdürdü. Şimdilerde ise bu işi insanlar ve hayvanlar için yapar oldu. Sabah erkenden kalkıp Galata ile Şişhane civarında mekik dokuyan Baştürk, esnaftan ve sokaklardan pet şişe topluyor. Sonra bunları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerine atarak “İstanbulkart’’ına bakiye yüklüyor. Bu para ile de kartın geçerli olduğu marketlerden hayvanlara mama ve süt, çocuklara da şeker, çikolata gibi yiyecekler alıyor. Ceren, elinde sarı çöp poşetiyle gezmesi sebebiyle çevrede “Sarı poşetli kız” olarak biliniyor. “Ben artık sarı poşetimde sadece pet şişe ve teneke değil umut, sevgi, mutluluk, huzur taşımak istiyorum. Mesela bir fırının bana demesi lazım ki ‘Ceren bugün biz 100 ekmek fazla yaptık. Gel bunları maddi açıdan durumu kötü olan bir mahalleye dağıtalım. Bir yerde bir çiçek açması yetmiyor. Çok yerde çiçek açınca güzel bir ovaya dönüşüyor” diyen yüksek lisans öğrencisi Baştürk, tek başına yürüttüğü bu iyilik mücadelesine destek bekliyor.