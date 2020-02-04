Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), geçen yıl temmuz ayında “Afetlere Hazırlık Yılı” kapsamında “AFAD Gönüllülük Sistemi”ni hayata geçirmişti. Gönüllülük sistemi ile her bir vatandaşın afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak bireyler olması amaçlanıyor. Vatandaşların afet ve acil durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına imkan tanıyan sistem, aynı zamanda ulusal afet gönüllülük organizasyonunun temelini oluşturuyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Sistemin duyurulduğu 2019 Temmuz ayından bu yana 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu. Gönüllülerin bilgisayar aracılığıyla çevrimiçi olarak başlayan eğitimleri, AFAD il müdürlüklerinde yüz yüze ve uzman AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor. Temel AFAD gönüllüsünden, profesyonel ekiplere yardımcı Destek AFAD gönüllüsü ve profesyonellerle koordinasyonlu çalışan uzman AFAD gönüllüsüne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor. Gönüllüler, Elâzığ depreminde de görev alıp önemli hizmetlerde bulundular.