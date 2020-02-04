Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 155’inci gününde 80’e yükseldi. Çocukları Yusuf’un 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Saadet ve Nurettin Ödümlü çifti, HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen baba Nurettin Ödümlü “Ben oğluma diyorum dönüp eve gelsin. Bu iş yalandır, beni duyuyorsan eğer oğlum senin kardeşin Resul da şu anda askerde ve sen kardeşine mi silah sıkacaksın. Dön gel evine devletimizin güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu. Anne Saadet Ödümlü de Yusuf’un gelip güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.