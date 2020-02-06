Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Çal ilçesi Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. 72 yaşındaki Bayram Özdemir’in kaldığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerin eve gelen ekipler kapının açılmadığını görünce kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler girdikleri evde Özdemir’in çürümeye yüz tutmuş cesedini buldular. Yapılan incelmelerin ardından Özdemir’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Özdemir’in yakınlarının yaklaşık 10 günden bu yanan kendisinden haber alamadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.