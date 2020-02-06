Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı Yeni Hal kavşağı üst geçidinde meydana geldi. İş yerinden eve gitmek üzere çıkan 21 yaşındaki Caner Torun'un kullandığı 07 ADT 381 plakalı otomobil, üst geçit üzerinde arızalandı. Otomobilini kenara çekip dörtlü ışıklarını yakan Torun'a iddiaya göre arkadan gelen M.Y. idaresindeki servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan Torun, çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Caner Torun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, M.Y. gözaltına alındı.