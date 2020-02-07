İstanbul’da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı.
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
07.02.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çamlıca Tepesi’nde de kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,kar,yağış,story_,
679901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679901.aspx
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