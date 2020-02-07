Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı.