Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da ikamet eden 70 yaşındaki Kenan Gül, iddiaya göre son üç yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu. Belden aşağı felç olan Gül, 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası ayağa kalktı. Olay ise şöyle yaşandı: Büyük hasarın oluştuğu Kültür Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında oturan yaşlı adam, zelzele sırasında eşi ve iki kızına “Beni bırakın. Kendinizi kurtarın” dedi. Ancak şiddetin artmasıyla bir anda kendisi de ayağa kalkıp dışarı çıktı. Ne olduğunu anlamayan şahıs, sokakta ailesine sarılıp gözyaşı döktü. Gül “Alt kısımlarımı hissetmiyordum. Depremde bir anlık korkuyla ayağa kalktım. Şu an artık yürüyorum. Böyle bir felaketi Allah düşmanımın başına vermesin ama benim için bir lütuf oldu. Çadırda kalıyorum ama ben çok mutluyum” diye konuştu. İHA