Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.
Van’da kar tatili
09.02.2020 - 10:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde tüm okullar tatil edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,kar tatili,
680231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680231.aspx
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