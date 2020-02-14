Münakaşanın büyümesi üzerine Vedat S. ağabeyini tabancayla vurduktan sonra kaçtı. Sedat S. olay yerinde hayatını kaybetti. Uşak’ta yakalanarak gözaltına alınan Vedat S., ağabeyinden şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Sivas’ta da F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S’yi (16) ikaz etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S’yi karnından bıçakladı. Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, O.S. gözaltına alındı.
Bir anlık öfkeyle abilerini öldürdüler
14.02.2020 - 07:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Buca ilçesinde Sedat S. (30) ile kardeşi Vedat S. (16) evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı.
Etiketler : cinayet,
681271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681271.aspx
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