Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münakaşanın büyümesi üzerine Vedat S. ağabeyini tabancayla vurduktan sonra kaçtı. Sedat S. olay yerinde hayatını kaybetti. Uşak’ta yakalanarak gözaltına alınan Vedat S., ağabeyinden şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Sivas’ta da F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S’yi (16) ikaz etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S’yi karnından bıçakladı. Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, O.S. gözaltına alındı.