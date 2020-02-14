Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra evlenme kararı aldı. Bir işe yerleştirilen Aydın, yuva kurma isteğini Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım’a iletti. Vali Zülkif Dağlı ile konuyu paylaşan Yıldırım, evliliğin ilk adımı olan “kız isteme” merasiminin düzenlenmesini sağladı. Törende damat babası olan Vali Dağlı, kız babası görevini üstlenen Belediye Başkanı Faruk Özlü’den Kübra’yı istedi. Olumlu cevap alınınca da kahveler içildi ve söz yüzükleri takıldı.