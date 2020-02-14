Gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra evlenme kararı aldı. Bir işe yerleştirilen Aydın, yuva kurma isteğini Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım’a iletti. Vali Zülkif Dağlı ile konuyu paylaşan Yıldırım, evliliğin ilk adımı olan “kız isteme” merasiminin düzenlenmesini sağladı. Törende damat babası olan Vali Dağlı, kız babası görevini üstlenen Belediye Başkanı Faruk Özlü’den Kübra’yı istedi. Olumlu cevap alınınca da kahveler içildi ve söz yüzükleri takıldı.
Devlet büyüttü devlet everiyor
14.02.2020 - 07:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de, Sevgi Evlerinde koruma altında büyüyen Umut Aydın ile Yalova’da aynı durumdaki Kübra B., yaklaşık dört yıl önce İstanbul’da düzenlenen yüzme müsabakasında tanıştı.
Etiketler : kız isteme,sevgi evi,
681272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681272.aspx
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