Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman’da esnaflık yapan Orhan G. (47), bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğü “Banka notu düşük olanlara anında kredi” reklamındaki telefon numarasını arayarak yardım istedi. İlk önce kendisine verilen hesap numarasına 100 lira, ardından 475 lira yatıran esnaf, aradığı numaraya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve polise haber verdi. Emniyet birimleri, şebeke üyelerinin İstanbul’da ikamet ettiğini belirledi. Çete lideri olduğu iddia edilen İsa K. (38), çağrı merkezinde çalışan dört kadın ve bu kişilerden sorumlu Osman B. (31) ile Çin uyruklu Alıeu A’yı (38) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 33’ü dolandırıcılıktan 37 suçtan sabıka kaydı bulunan İsa K. ile Osman B. tutuklandı. Üç ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası olan Alıeu A. ile kadınlar denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İHA