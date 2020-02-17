Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in İslahiye İlçesi Ortaklı Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmaları üzerine arka kısmında yaklaşık 60 kasaya konulmuş yaklaşık 1 tona yakın farklı cinslerde balık ve avlanmada kullanılan serpme ele geçirildi. Kaçak avlanan 4 kişiye 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefetten toplamda 6 bin 800 lira idari para cezası araç sahibine belge eksikliğinden 5 bin lira para cezası kesildi.

El konulan balıklar ve malzemeler, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekiplerine teslim edildi.