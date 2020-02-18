Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetim görevlileriyle bir araya gelen Bakan Bekir Pakdemirli “Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla hafta boyunca sürecek seferberliğimizde ilk noktamız, süt ürünleri ve takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Ufak tefek hatalarda esnafı üzmemek lazım. Ancak evladınıza yedirmediğiniz bir şeyin üretildiğini ve vatandaşın kullanımına sunulduğunu görürseniz, bu arkadaşların gözünün yaşına bakmayın. Bu denetimleri yaparken de rehberlik göreviniz olduğunu unutmamak lazım. Bilerek, kasten sağlıksız ürün üreterek kullanıma sunanlara da ciddi yaptırım söz konusu olacak ve bunların gözünün yaşına bakmıyor olacağız. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız” diye konuştu.



Vatandaşların da Alo 174 Gıda Hattı’na ihbarlarını iletebileceğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: Yakın zamanda vatandaşlarımızın şikayetlerini daha etkin iletebilmeleri adına WhatsApp şikayet hattımızı devreye alacağız. Alo 174 Gıda Hattı’na son bir yılda 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256’sı gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. Yüzde 8’lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı. Hapis cezası öngören yasa taslağı ile ilgili olarak da gerekli çalışmalar yapılıyor. Ama bunu bir değil ikinci tekrarlarda yapıyor olmamız lazım. Çünkü bazı tağşiş durumlarında bunu yapanlar, bilmiyor olabiliyorlar. Bir şekilde üreteni ve esnafı da korumamız lazım. Yani tekrarı durumunda hapis cezası” dedi. İHA