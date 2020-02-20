Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihî eserlerin izini sürerek ülkeye geri kazandırdı. İki kültür varlığı, dün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başladı. Eserlerin tanıtımında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Kültür varlıklarının korunması için azami hassasiyet gösteriyoruz. Sadece 2019 yılında 106 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Kaçakçılıkla mücadele artık Daire Başkanlığı seviyesinde yürütülecek” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu “20 yıl sonra da olsa bu eserlerin ülkemize kazandırılmasını görmekten mutlu olduk” dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta kökenli Sidamara tipi lahitle MÖ 3000-2000'e tarihlenen iki boğalı kağnı eserin tanıtımını gerçekleştirdi. İHA