Ağrı Adliyesinde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor.
Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan’a ertelendi.
Leyla davasına 27 Nisan’da devam edilecek
21.02.2020 - 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.
Ağrı Adliyesinde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı,leyla,
682977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER