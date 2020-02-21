Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Adliyesinde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor.

Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan’a ertelendi.