Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin büyük hasara yol açtığı Van Başkale’de enkaz altında kalan Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun, Reis Fırat (40) ile çocukları Fatma (7), Muhammet (6), Defne (4) ve sekiz aylık Hasret Fırat hayatını kaybetti. Ölen dokuz kişi için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileleri teskin etti. Deprem sırasında çamaşır asmak için bahçede olan ve evlerinin yıkılmasıyla eşi Reis ile dört çocuğunu kaybeden Nebahat Fırat “Çocuklarım gitti, evim yıkıldı. Kocam gitti, sahibim kalmadı. Beşiğim boş kaldı” diyerek gözyaşı döktü. Ardından cenaze namazı kılındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mahalle sakinleriyle cenazeleri mezarlığa taşıdı. Burada edilen dualar eşliğinde defin işlemi gerçekleşti. Ölenler yan yana defnedildi. İHA



Ailesini, enkazın altından kurtardı

∂ Başkale’ye 45 kilometre mesafedeki Özpınar Mahallesi’nde oturan Hüsnü Araslan’a ait iki katlı ev de depremde yıkıldı. Bu sırada hayvanlarını otlatan Araslan, kendi imkânlarıyla eşi Muhsine ve çocukları Hasan ile Hüseyin’i enkazın altından kurtarmayı başardı. O anları anlatan Hüsnü Araslan “Bir anda her yer toz bulutuna döndü. Ben de yere düştüm. Ayağa kalktım, evimin yıkıldığını gördüm. Hemen koşup ailemi kurtardım. Otuz hayvanım telef oldu. Cana değil mala gelsin diyoruz. En çok hayatını kaybeden komşularım için üzülüyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Kışın ortasında evsiz kaldık ama buna da çok şükür, ailem yanımda” diye konuştu.