Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa Belediyesi, İdlib’de şehit düşen Finikeli Uzman Çavuş Turgut Korkmaz Kahraman ve 32 silah arkadaşı Mehmetçikler için Cuma namazı çıkışı Muratpaşa Camii ve eski sanayi sitesinde bulunan Sanayi Camii’nde helva ve lokma dağıttı.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İdlib’de şehit düşen kahraman Mehmetçikler için hafta sonu da camilerde lokma ve helva dağıtımına devam edeceklerini belirtirken tweeterdan yayımladığı mesajında “Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleştirilecek Düşlerin Sazendeleri konseri ve Cumartesi düzenlenecek ‘Unutulmaz filmler ve müzikler’ programını ileri bir tarihe erteledi.