Edinilen bilgiye göre, biri 12, diğeri 13 yaşında olan Mustafa Gören ve Yunuscan Gören kardeşler dün akşamdan bu yana kayıp. Çocuklarından haber alamayan aile fertleri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekipleri kayıplara karışan çocukların bulunması için çalışma başlattı. Çocukların son olarak merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi 23 Nolu toplu taşıma otobüsünde görüldüğü öğrenildi.
Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor
03.03.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da kaybolan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,Mustafa Gören,Yunuscan Gören,kayıp kardeşler,
685432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685432.aspx
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