Yunan gazeteci Skynews muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç’un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam Yunan gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir göçmeni tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sorunca, Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi.
Yunan gazeteciye göçmenden 'tokat' gibi cevap!
03.03.2020 - 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen Yunan gazeteci Skynews muhabirine 'tokat' gibi cevap göçmen gençten geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,göçmen,yunan gazeteci,
685435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685435.aspx
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