Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan gazeteci Skynews muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç’un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam Yunan gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir göçmeni tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sorunca, Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi.