Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi bölgesinde bulunan tır garajında esnaflık yapan Fikret A. ve Yusuf A. ile bir kişi arasında tartışma yaşandı. Fikret A. ve Yusuf A. tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Fikret A. ve Yusuf A. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.