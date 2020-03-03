Alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi bölgesinde bulunan tır garajında esnaflık yapan Fikret A. ve Yusuf A. ile bir kişi arasında tartışma yaşandı. Fikret A. ve Yusuf A. tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Fikret A. ve Yusuf A. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Sincan’da tartışma cinayetle bitti
03.03.2020 - 14:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan tartışma sonucunda silahla vurulan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.
Etiketler : Sincan,
685454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685454.aspx
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