Avrupa ülkelerine gitmek için geldikleri Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen göçmenler, tampon bölgede Yunanistan'a geçebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Yunanistan güvenlik güçleri yakaladıkları göçmenleri Türkiye'ye geri gönderirken, Türk askerleri, polisleri, jandarması ve tüm görevli personeller dünyaya adeta insanlık dersi veriyor. Türk personelleri, tampon bölgede bekleyen göçmenlerin güvenliğini ve temel ihtiyaçlarını karşılayıp, sağlık kontrollerini yapıyor. Tampon bölgede annesi ile yemek kuyruğunda bekleyen ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki göçmen çocuğu anne şefkatiyle elinden tutarak gezdiren şanlı Türk jandarması mensubu kadın komutan gönülleri fethetti.
Kadın komutan göçmenlerin gönlünü fethetti
08.03.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede ağlayan 3 yaşındaki göçmen çocuğu gezdirerek susturmaya çalışan kadın komutan gönülleri fethetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : göçmen,jandarma,kadın jandarma,edirne,
686618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686618.aspx
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