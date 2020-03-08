Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Yeğen kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan amca Halil Y. ile yeğeni Abdullah Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada amca Halil Y., yeğeni Abdullah Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Amca yeğenini öldürdü
08.03.2020 - 16:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Yeğen kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan amca Halil Y. ile yeğeni Abdullah Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada amca Halil Y., yeğeni Abdullah Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,cinayet,
686628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686628.aspx
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