Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin özellikle ana arter ile TEM ve D-100 Karayolunda etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM otoyolunda, D-100 Karayolu ile ana arterlerde zor anlar yaşadı.