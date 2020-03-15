Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.41'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
En yakın yerleşim yerinin Gözeli köyü olduğu deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
15.03.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.41'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,deprem,
688140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688140.aspx
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