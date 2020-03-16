Hava sıcaklıklarının 20 derece birden düştüğü Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı halen devam ederken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kentte vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı nedeniyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi.