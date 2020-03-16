Hava sıcaklıklarının 20 derece birden düştüğü Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı halen devam ederken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kentte vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı nedeniyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi.
Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
16.03.2020 - 19:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Etiketler : Afyonkarahisar,
688406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688406.aspx
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