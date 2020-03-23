Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Eskişehir, Korona virüsten dolayı en sakin günlerini yaşıyor. Virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın gelmesine rağmen bazı yaşlılar yasağa uymadı. Birçok platformdan adeta bas bas bağırılan ‘EvdeKal’ çağrılarına uymayan yaşlı vatandaşların bilinçsiz davranışları pes dedirtti.