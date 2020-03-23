Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Eskişehir, Korona virüsten dolayı en sakin günlerini yaşıyor. Virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın gelmesine rağmen bazı yaşlılar yasağa uymadı. Birçok platformdan adeta bas bas bağırılan ‘EvdeKal’ çağrılarına uymayan yaşlı vatandaşların bilinçsiz davranışları pes dedirtti.
Yasak tanımayan yaşlı vatandaşın bank keyfi
23.03.2020 - 10:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de meydanlar boş kalırken, yaşlı bir vatandaşın Korona virüs nedeniyle uygulanan yasağı delip bankta oturması pes dedirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yasak tanımayan yaşlı vatandaşın bank keyfi,
690303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690303.aspx
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