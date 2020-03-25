Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, “26.03.2020 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 10.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Ada seferlerine fırtına engeli
25.03.2020 - 18:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler : Ada seferleri,
690995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690995.aspx
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