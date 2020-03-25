Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, “26.03.2020 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 10.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.