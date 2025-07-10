Öğrencilerden 42 ülkedeki 11 bin 608 yetime destek

İHH’nın İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi ile 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 42 ülkedeki 11 bin 608 yetim çocuğa destek olundu. Projeye katılan okul sayısı önceki yıl 2 bin 218 iken bu yıl 4 bin 508’e yükseldi.

İHH’nın 2013 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile koordineli şekilde uyguladığı “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi devam ediyor. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği proje ile öğrenciler, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki yetimlere destek oluyor.

Öğrencilerin projeye desteği bir önceki eğitim öğretim dönemine göre 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde büyük bir artış gösterdi. İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi ile 11 bin 608 yetim çocuğa destek olundu. Geçtiğimiz yıl 2 bin 218 okulun katıldığı projeye bu yıl, 72 ildeki 4 bin 508 okul katıldı.

Öğrenciler, bu yılın eğitim sezonunda proje ile 42 farklı ülkeden yetime destek verdi.

PROJEYE NASIL DAHİL OLUNUYOR?

Projeye destek olmak isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dâhilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, https://www.ihh.org.tr/bagis/yetim sayfası üzerinden de doldurulabiliyor. Yetim Özet Bilgi Formu sınıflara ulaştıktan sonra yetim bilgilerine www.ihh.org.tr/yetimlerim üzerinden ulaşılabiliyor.

İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi ile şu anda Türkiye dâhil 43 ülkede 135 bin 238 çocuğa destek ulaştırıyor.