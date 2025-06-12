İHH, Kurban Bayramı’nda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı kurban çalışmaları kapsamında vekâletini aldığı 112 bin 207 hisselik kurbanın paylarını Türkiye dâhil 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İHH ayrıca, bağışçıların destekleriyle 15 ülkedeki 41 bin 601 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

Bu yılki faaliyet sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen İHH, Türkiye dâhil 60 ülkede faaliyet gerçekleştirdi. Vekâletini aldığı 112 bin 207 hisse kurbanın kesimini yapan vakıf, 4 kıtada ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TÜRKİYE'DE DE DAĞITIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İHH, Türkiye’de 3 bin 544 hisselik kurban kesti ve payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dağıtımlardan toplamda 142 bine yakın kişi istifade etti. Vakıf ayrıca, Türkiye’de 8 bin 801 çocuğa da bayramlık elbise hediye etti.

DAĞITIMLAR TAMAMLANDIĞINDA ULAŞILAN KİŞİ SAYISI 4.5 MİLYONU AŞACAK

Vakıf, Filistin ve Gazze’ye ulaştırılmak üzere vekâletini aldığı 54 bin 232 hisselik kurban kesti. Apertheid rejimi İsrail’in işgal ve katliamları sebebiyle oluşan zor şartlardan dolayı büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların etleri konservelenerek Gazze’ye ulaştırılacak. Gazze’de planlanan dağıtımlarla birlikte vakıf, 2025 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 4 buçuk milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak.

SAVAŞ VE KRİZ BÖLGELERİNDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞILDI

Yemen, Arakan ve Sudan da İHH’nın kurban çalışmalarında bulunduğu ülkeler arasında yer aldı. Vakıf, Sudan’da 4 bin 46, Yemen’de 2 bin 770, Arakan’da ise 2 bin 625 hisse kurban kesti. Yapılan pay dağıtımlarından 370 binden fazla kişi istifade etti.

41 BİN 601 ÇOCUK BAYRAMLIKLARLA SEVİNDİ

İHH, Türkiye’deki bayramlık çalışmalarının yanında 14 ülkede daha yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar hediye etti. Türkiye dâhil olmak üzere toplamda 41 bin 601 adet bayramlık hediye edildi. Bayramlık dağıtılan ülkeler şu şekilde: “Türkiye, Afganistan, Arakan, Azerbaycan, Arnavutluk, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Filistin, Lübnan, Mali, Suriye, Tunus, Togo ve Yemen.”

İHH 60 ÜLKEDE KURBAN KESTİ

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra bulundukları kıta ve bölgelere göre, İHH’nın kurban kestiği ülkeler şu şekilde:

Orta Doğu’da; Filistin, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen Balkanlar ve Avrupa’da; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna Kafkasya ve Orta Asya’da; Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan Afrika’da; Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti), Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve Güney Asya’da; Bangladeş (Bangladeş ve Arakan), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani) ve Vietnam.

GEÇEN YIL İHH TARAFINDAN 102 BİN 266 HİSSELİK KURBAN KESİLMİŞTİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında vekâletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı Türkiye dâhil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı. Vakıf ayrıca, 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık elbise hediye etmişti.