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Memleketine yerleşti, hemşehrilerinin yıllardır çektiği çileye son verdi! Herkes ondan duacı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Memleketine yerleşti, hemşehrilerinin yıllardır çektiği çileye son verdi! Herkes ondan duacı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Memurluktan emekli olup memleketi Karaman'a yerleşen vatandaş, hemşehrilerinin yıllardır çektiği su sorununa son verdi.  Hayırseverlerden aldığı destekle suya ulaşan vatandaş, kuraklığı bitirdi. 

Antalya'da 2023 yılında memurluktan emekli olan Ahmet Tarım (50), geçen yıl özlemini duyduğu memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesi Çatalbadem Mahallesine yerleşti. Tarım daha sonra Çatalbadem ve çevrede bulunan 3 mahallede yaşanan su sorununu çözmek için kolları sıvadı. Yıllar içinde mahalle sakinleri tarafından yaptırılan ve başarısız olan sondaj çalışmalarına rağmen umudunu kaybetmeyen Tarım, kullandığı bakır çubuklar vasıtasıyla su kaynağı tespit etti. Memleketinin ileri gelen hayırseverlerinin yardımıyla 4 kuyu açtıran Tarım, yıllardır su sıkıntısı çeken yörenin çehresinin değişmesine vesile oldu.

Memleketine yerleşti, hemşehrilerinin yıllardır çektiği çileye son verdi! Herkes ondan duacı - 1. Resim

"4 MAHALLE 4 SONDAJ..." 

Tarım, memleketine döndüğünde yaşanan su sorununu fark ettiğini, ardından bakır çubukla su kaynaklarını aramaya başladığını belirterek, "Mahallemizin içme ve sulama suyu sorunu vardı. Bir arkadaşımız sondaj vurduruyordu ama hayal kırıklığı yaşamıştı. Çubuklarla aradıklarını fark ettim. Ben de su gezdiğimiz yerlerde su aradım ve tespit ettim. Daha sonra sponsorlar buldum. Sponsorlarımız yanımızda oldu ve 4 mahalle, 4 sondaj dedim. 4 sondaj çalışmasından da su çıktı. Bunların 4 mahallede kullanılmasını planlıyoruz" dedi.

Memleketine yerleşti, hemşehrilerinin yıllardır çektiği çileye son verdi! Herkes ondan duacı - 2. Resim

"YEMYEŞİL OLDU BURALAR" 

Çıkarılan su ile mahallelerinde geçmiş yıllarda akan şelaleyi tekrar canlandırmayı başardıklarını ifade eden Tarım, şöyle devam etti: "Çocukluğumuzda burada sular akıyordu ama kurudu. O yüzden burada bir şelale yapmak hayalimdi. Şu an Çatalbadem'in bütün içme suyu ve sulama sorununu çözdük. Sadece su bulmadık, birlik ve beraberliğimizi de ortaya çıkarttık. Çok şükür en son sondajımızdan da su bulduk. İnsanlar artık ürünlerini ekmeye başladı. Yemyeşil oldu buralar. Dört mahallemiz var dördüne de su vermeyi hedefliyoruz. Köylülerle yeni ürünler olan alabaş, enginar, pepino gibi meyve denemelerimizi yaptık. İnsanlara ekonomik değerli ürünler sunma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tarım, kuyuların açılma sürecinde kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.

Memleketine yerleşti, hemşehrilerinin yıllardır çektiği çileye son verdi! Herkes ondan duacı - 3. Resim

"HER ŞEYİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ" 

Mahalle sakinlerinden Fatma Baysal da geçmiş yıllarda su konusunda sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Eskiden içme suyu ve bahçe sularımızda kuraklık nedeniyle çok sıkıntı çektik. Şimdi güneş panelleri dahil her şeyden yararlandık. Kuyularımız açıldı, her şeyi doğal ekip biçip kaldıracağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz. Geçen yıl böyle değildi kuruydu çok az ekim yapmıştık" dedi.

Memleketine yerleşti, hemşehrilerinin yıllardır çektiği çileye son verdi! Herkes ondan duacı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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