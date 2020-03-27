Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 382 gram esrar maddesi, 195 gram Hint keneviri tohumu, 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
27.03.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,
691549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691549.aspx
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