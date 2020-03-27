Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Skandal görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı... Tutuklandılar
27.03.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Konya,
691616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691616.aspx
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