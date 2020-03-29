Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığlı olan aile, kız bebeğe “Azra” ismini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül’ü görüntülü arayarak tebrik etti. Annenin ve bebeğin sağlığını soran Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz’a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.