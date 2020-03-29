Elazığlı olan aile, kız bebeğe “Azra” ismini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül’ü görüntülü arayarak tebrik etti. Annenin ve bebeğin sağlığını soran Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz’a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.
Karantinada doğum
29.03.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC’den geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu’nda koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sevda Gül doğum yaptı.
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691965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691965.aspx
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