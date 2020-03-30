Konu ile ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında Dağpınar beldesine bağlı Merkez mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü, Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen yerleşim birimlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Kars’ta bir mahalle ve 3 köy karantinaya alındı
30.03.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçelere bağlı 4 mahalle karantinaya alındı.
Etiketler : koronavirüs,kars,
692375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692375.aspx
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