Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu ile ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında Dağpınar beldesine bağlı Merkez mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü, Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen yerleşim birimlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.