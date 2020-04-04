Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van merkez Tuşba ilçesinde çiftçilik yapan Sezgin Esici, kampanyaya destek için ahırının ey büyük tosununu bağışladı. Özenle yetiştirdiği büyükbaşı mahalleye giden valilik ekiplerine teslim eden Esici “Salgın sebebiyle milletçe zor günler yaşıyoruz. Hep beraber bu zorluğu aşacağız. Herkesi desteğe davet ediyorum” dedi. Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Osman Yıldız da 6 kuzusundan birini bağışladı. 750 lira değerindeki kuzusunu ilçedeki bir kasaba satarak parasını kampanya hesabına yatıran Yıldız “Katkımız olsun istedik, hastalarımıza şifa olsun istiyorum, Allah’ın izniyle bu günlerde gelip geçecek” ifadesini kullandı. Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran Rizeli Hamdu Sena Bilgin de “Millî Dayanışma Kampanyası”na 3 buzağı bağış-layarak destek verdi.