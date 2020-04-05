Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar ve Ihlamurkuyu mahallelerinde bulunan iki ayrı adreste kaçak maske yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 koli içinde 4 bin 400 adet maske ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun “Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak” başlıklı 194. maddesine istinaden işlem yapılarak, ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yapan iş yeri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.