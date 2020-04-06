Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkışlar bir süreliğine yasaklandı. Büyükşehirler olan Samsun ve Ordu illerinin sınırındaki iki komşu mahalle ise bu yasağın dışında kaldı. Sebebi, Samsun Terme’ye bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu İkizce’deki Şenbolluk Mahallesi arasında sadece yedi metrelik bir yol bulunması. Bu yol, yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede iki ilin sınır çizgisi olarak kabul edilmiş. İşte bu sebepten ötürü burada oturanlar, seyahat yasağına rağmen üç adımda il değiştirebiliyor. Ezanın da iki dakika arayla okunduğu mahallelerde, karşı tarafta oturan komşusunu aramak isteyenler şehirler arası kodu çevirmek zorunda kalıyor. Şimdilik kendilerine yasak olmadığını belirten Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır “Kendi tedbirimizi kendimiz alıyoruz. Kimse kimsenin evine gitmiyor” dedi. Ambartepe Mahallesi’nde esnaf olan Turan Kışla da “Ordu tarafından gelen müşteriler beni tedirgin ediyor. Kafamız şu an çok karışık” şeklinde konuştu.