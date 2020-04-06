Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Erdoğan Çolak, 15 gündür evden dışarı çıkmadığını, Bayır Mahallesi’nde bulunan bahçesindeki ürünlerine bakması gerektiğini belirterek Jandarma’dan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde Çolak, bahçesindeki evde kalma şartıyla istediği yere götürüldü. Çolak, ürünlerinin suyunu verdi, ot temizliğini yaptı. Ertesi gün tekrar Bayır Jandarma Karakolunu arayan Çolak, yaşından dolayı bahçesinde temizlik yapamadığını, ağaçları budayamadığını belirterek yardım istedi. Söz konusu adrese sevk edilen Jandarma ekibi, temizlik ve ağaç budama yapmayı beklerken Çolak’ın tatlı ikramıyla karşılaştı. Çolak “Bir gün önceden tatlı aldırdım. Bir bahaneyle de onları çağırdım. Jandarma ekipleri gece gündüz demeden yardımımıza koşuyor, çok yoruluyorlar. Bugün onları çalıştırmak için değil, baklava ikram etmek için çağırdım. Böyle bir sürpriz yaparak onlara moral vermek istedim” dedi. Jandarma ekibi de yaptığı jestten dolayı Çolak’a teşekkür etti.